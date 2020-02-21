أسعار النفط تصعد مع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

2020/02/21 | 01:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط قليلا، بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية زيادة تقل عن المتوقع بكثير في مخزونات الخام، لكن المكاسب حدت منها مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا خارج الصين.

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