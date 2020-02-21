جواد بولس - اسراطينيات

2020/02/21 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بولس "عنزتان" الصفقة والمثلثشاركتُ قبل ثلاثة ايام في ندوة عن "صفقة القرن" دعى اليها معهد "فان لير" الذي يعمل في القدس الغربية كمركز للدراسات المتقدمة والحوار الفكري العام؛ ابدى فيها كل واحد من المشاركين رأيه حول محورين أساسيين اقترحهما المنظمون كأطار عام لحصر النقاش ولنجاعته.فكيف يجب أن تصنف الصفقة، وهل ستضاف قريبًا الى ما سبقها من وثائق طواها الزمان؟ ورغم رفضها فلسطينيًا، هل ما زالت هنالك فرص ......

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