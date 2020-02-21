2020/02/21 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور ( الشيوخ أصحاب الفضيلة ) هم ( مجرمون )عند رب العزة جل وعلا (1 ) إلى متى يتمتع هؤلاء الأوباش بالإحترام والتقديس ؟ مقدمة : 1 ـ تخيل شخصا يسبّ الدين ، لن يتعرض لعقوبة وربما لن يعترض عليه أحد ، لأن سبّ الدين عادة سيئة ، كانت منتشرة من نصف قرن ولا تزال بقاياها .كلمة ( الدين ) في الثقافة الشعبية تعنى ( دين الإسلام ) و سبُّ الدين يعنى سبُّ دين الإسلام ، ولكن هذا لا يحرّك غضبا لدى معظم المح......

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