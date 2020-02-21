2020/02/21 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مؤيد_عبد_الستار في كلمته الاخيرة الموجهة الى المواطنين قدم السيد محمد توفيق علاوي المكلف بتشكيل الحكومة العديد من الوعود البراقة ومن أهمها الانتخابات النزيهة ومحاسبة قتلة المتظاهرين .إن مثل هذه الوعود بحاجة الى ارادة حقيقية وظهير قوي يساند من يريد إنجاز مثل هذه المهام ، خاصة في حالة العراق الذي يحفل بالعديد من الميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة التي تدير ماكنة الفساد والتزوير على جميع الصعد .فالانتخاب......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مؤيد عبد الستار - محمد توفيق علاوي بين الوعد والوعيد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#مؤيد عبد الستار - محمد توفيق علاوي بين الوعد والوعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).