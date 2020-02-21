اليونايتد يعود بالتعادل من ارض بروج بالدوري الاوروبي

2020/02/21 | 01:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل مانشستر يونايتد على أفضلية نسبية في مواجهته مع مضيفه كلوب بروج، عندما تعادل معه 1-1 مساء الخميس، في ذهاب الدور الثاني من مسابقة الدوري الأوروبي.

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