2020/02/21 | 01:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت منظمة الصحة العالمية، استمرار تباطؤ معدل الإصابات بفيروس كورونا في الصين، لافتا الى تسجيل 1076 اصابة خارج الصين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: الاصابات بكورونا خارج الصين بلغت 1076 حالة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: الاصابات بكورونا خارج الصين بلغت 1076 حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).