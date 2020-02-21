ريال مدريد يزاحم برشلونة على التعاقد مع نجم نابولي

2020/02/21 | 02:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن رغبة ريال مدريد في خطف هدف برشلونة، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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