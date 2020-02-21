هيأة المنافذالحدودية تشارك في اجتماع الأمر الديواني المتعلق بمكافحة فيروس كورونا وتتخذ عدة إجراءات

2020/02/21 | 03:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شارك الدكتور عمر الوائلي رئيس هيأة المنافذ الحدودية في الاجتماع الخاص للجنة الأمر الديواني (55) لعام 2020 والمعني بالاجراءات المتخذة لمكافحة انتشار مرض فيروس كورونا.وعقد الإجتماع برئاسة السيد وزير الصحة والبيئة الدكتور جعفر صادق علاوي وممثلي الوزارات والمؤسسات … Readmore

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