2020/02/21 | 03:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالمهدي يدعو النواب إلى المشاركة الفعالة في جلسة البرلمان الخاصة بمنح الثقة لحكومة علاوي (وثيقة) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ساحات التحرير الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/21 | 03:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ساحات التحرير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي يدعو النواب إلى المشاركة الفعالة في جلسة البرلمان الخاصة بمنح الثقة لحكومة علاوي (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالمهدي يدعو النواب إلى المشاركة الفعالة في جلسة البرلمان الخاصة بمنح الثقة لحكومة علاوي (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).