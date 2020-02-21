2020/02/21 | 03:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت دراسة جديدة أن وجبة الإفطار الكبيرة الكاملة يمكن أن تكون مفتاح التخلص من السعرات الحرارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وجبة غذائية تحمل سر التخلص من السعرات الحرارية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وجبة غذائية تحمل سر التخلص من السعرات الحرارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).