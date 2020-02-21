ترامب يمدد حالة الطوارئ بشأن ليبيا لمدة عام

2020/02/21 | 03:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بليبيا لمدة سنة إضافية تبدأ يوم الثلاثاء المقبل مشيرا إلى أن الوضع الليبي يشكل "تهديدا" على الأمن القومي الأمريكي.

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