العثور على 24 جثة في مقبرة جماعية وسط المكسيك

2020/02/21 | 03:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب المدعي العام في ولاية ميتشواكان المكسيكية اليوم الجمعة، العثور على 24 جثة على الأقل في مقبرة جماعية في وسط البلاد.

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