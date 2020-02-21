بدء التصويت بالانتخابات التشريعية في إيران

2020/02/21 | 08:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة، اليوم الجمعة، في معظم أنحاء إيران

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