خامنئي اول المشاركين بالانتخابات الايرانية: التصويت واجب ديني

2020/02/21 | 08:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أدلى المرشد الإيراني علي خامنئي، الجمعة، بصوته في الانتخابات الايرانية داعياً الإيرانيين للتصويت مبكرا.وقال خامنئي إن التصويت واجب ديني.وبدأ الإيرانيون الجمعة التصويت في الانتخابات البرلمانية، الذي يستمر المدة 10 ساعات، حيث يحق لنحو 58 مليون إيراني التصويت لانتخاب برلمان البلاد الذي يضم 290 مقعدا.

وتشير أرقام رسمية إلى أن ثلث الناخبين الإيرانيين تقريباً ينتمون للفئة العمرية بين 18 و30 عاما وأن النساء يشكلن 49.9 بالمئة من الناخبين.

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