بدء عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الايرانية

2020/02/21 | 08:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم ايران صباح اليوم الجمعة للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في دورتها الحادية عشرة بالتزامن مع الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة.

ويتنافس في الانتخابات 7148 مرشحا على 290 مقعدا في البرلمان (مجلس الشورى).وتجرى الانتخابات في 55 ألف مركز اقتراع ويشرف عليها أكثر من مليون مراقب، كما يحق لـ57 مليونا و918 ألف مواطن إيراني المشاركة فيها.

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