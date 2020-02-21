2020/02/21 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كارل_ماركس رأس المال: الفصل الثامن (38)خامسا – النضال في سبيل يوم عمل اعتيادي.القوانين الإلزامية بتمديد يوم العمل، منذ أواسط القرن الرابع عشر حتى أواخر القرن السابع عشر“ما هو يوم العمل؟” كم يبلغ أمد الوقت الذي يسمح خلاله لرأس المال بأن يستهلك قوة العمل بعد دفع قيمتها اليومية؟ إلى أي مدى يمكن تمديد يوم العمل زيادة عن وقت العمل الضروري لتجديد إنتاج قوة العمل نفسها؟.لقد رأينا أن رأس المال يجيب......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كارل ماركس - رأس المال: الفصل الثامن (38) - خامسا – النضال في سبيل يوم عمل اعتيادي.) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#كارل ماركس - رأس المال: الفصل الثامن (38) - خامسا – النضال في سبيل يوم عمل اعتيادي.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).