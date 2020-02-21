تاج السر عثمان - لا لقمع المواكب السلمية

2020/02/21 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تاج_السر_عثمان خرجت جماهير العاصمة اليوم 20/2 في مواكب هادرة سلمية في طريقها للقصر الجمهوري احتجاجا علي فصل ضباط الجيش الشرفاء الذين انحازو للثورة، قابلتهم الشرطة بالقمع الوحشي بالهراوات والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي، مما نتج عنه إصابة 19 حسب بيان لجنة الأطباء المركزية بتاريخ 20/2 ، لا شك أن ذلك الفعل الشنيع يعيدنا لمربع النظام البائد ، وخرق للوثيقة الدستورية التي كفلت حق التجمع والتظاهر السلمي، وي......

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