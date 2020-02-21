منع دخول المسافرين الإيرانيين لمدة ثلاثة أيام من كافة منافذه

2020/02/21 | 08:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر العراق منع دخول المسافرين الايرانيين من دخول البلاد من كافة منافذه الحدودية كإجراء وقائي ضد فايروس كورونا القاتل الذي دخل ايران وتسبب بحالات وفاة واصابة عدد من الأشخاص.وذكر […]

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