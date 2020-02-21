إندلاع إشتباكات في ساحة الخلاني وإصابة عشرة متظاهرين

2020/02/21 | 08:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إندلعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن اليوم الخميس، في وسط بغداد، ما أدى الى إصابة عشرة متظاهرين بجروح وحالات اختناق.وذكر مصدر طبي يعمل في مفرزة طبية متنقلة بساحة التحرير، […]

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