2020/02/21 | 09:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشطون يطلقون حملة للتضامن مع جرحى الاحتجاجات بسبب رصاص بنادق الصيد التي تستخدمها القوات الأمنية لقمع المحتجين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/21 | 09:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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