احتجاجات اكتوبر العراقیة وسنة الصراع السایكوطبقي

2020/02/21 | 09:09 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.عامر صالح 2019ان الأحتجاجات الشعبية السلمية الشاملة لمختلف الفئات الاجتماعية والعمرية التي اندلعت في الاول من تشرين الأول العام والتي ستنهي شهرها الخامس قد شكلت نموذجا حيا وملموسا في تاريخ […]

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