مسعود بارزاني يقر بالتباين بين اربيل والسليمانية ويقدم رؤيته

2020/02/21 | 09:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، وجود تباين بين اربيل والسليمانية، إلا انه رأى بذلك حالة ديمقراطية.حديث بارزاني جاء في مقابلة مع "اندبندنت عربية"، اطلعت عليها شفق نيوز.وقال بارزاني ان التباين بين أربيل والسليمانية، حالة صحية وحالة ديمقراطية، ويقر بأن هناك اختلافاً، لكن هناك رؤية واحدة في المسائل الاستراتيجية وبرلمان واحد وحكومة واحدة.ويكمل بقوله: "هناك انقسامات ولكن ليس على المسائل الاستراتيجية.ممكن على النفوذ والتنافس الحزبي وغيرها من الأمور الطبيعية".لكن هل يؤثر هذا في مكافحة الفساد؟ يقول الزعيم الكوردي: "طبعاً الفساد مستشرٍ في الإقليم كغيره من الدول، ولكن في الفترة الأخيرة تم إقرار قانون الإصلاحات المالية والاقتصادية في البرلمان، وهذا خريطة طريق لاستئصال الفساد في كوردستان.الحكومة بدأت بالتنفيذ وحتى قبل إقرار القانون كانت قد اتخذت خطوات جدية في هذا المجال.ونحن متفائلون جداً تجاه هذا الأمر".وتعد اربيل عاصمة اقليم كوردستان، معقلا رئيسا للحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، بينما السليمانية المعقل الرئيس للاتحاد الوطني الكوردستاني الحزب الثاني بعد الديمقراطي الاكثر تأثيراً في الاقليم.

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