هيئة الحشدتتفق على تعيين عبد العزيز المحمداوي خلفاً المهندس.

2020/02/21 | 09:22 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، على تعيين أبو فدك بمنصب رئيس هيئة الأركان خلفاً للشهيد أبو مهدي المهندس.وقال نائب معاون رئيس الهيئة أبو علي البصري لوكالة الأنباء العراقية (واع) […]

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