بات جاهزاً لاختباره على الحيوانات.. شركة أمريكية تعلن تطوير لقاح مضاد لـ ’’كورونا’’

2020/02/21 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشفت شركة أمريكية، عن التوصل إلى تركيبة لقاح جديد، قد يكون الأول من نوعه، مضاد لـ"فايروس كورونا" المستجد، مبينة أن مختبراتها أتمت تطوير ’’اللقاح’’ مؤخراً.

وقالت شركة "غريفيكس"، التي تتخذ من ولاية تكساس مقرا لها، الأربعاء، إن "مختبراتها قد أتمت للتو تطوير لقاح مضاد للفيروس الذي فتك بحياة الآلاف حول العالم، خلال فترة زمنية قصيرة".

وأضافت أن "الاكتشاف بات جاهزاً لاختباره على الحيوانات، قبل أن يتم اختباره على البشر"، مشيرة إلى أن "منتجها الجديد سيخضع لمراجعة وتقييم صناع القرار في الولايات المتحدة، عقب الانتهاء من التجارب عليه".

وبينما لم توضح الشركة الموعد الذي تقدره لطرح اللقاح في الأسواق، تشير تقديرات إلى أن إيجاد لقاح مناسب قد يستغرق مدة تقارب العامين، نظرا لعمليات الفحص والاختبار ومن ثم الإنتاج، المعقدة التي يتطلبها الأمر.

وبحسب ما أعلنت غريفيكس، فإن العلماء الذين طوروا اللقاح لم يستخدموا فيروس كورونا الحقيقي بأي شكل من الأشكال خلال عملية التطوير، حفاظا على سلامتهم.



بل قرروا استبدال COVID-19 بفيروس آخر رأوه مناسبا.

وتحتوي اللقاحات عادة ضمن تركيبتها نوعا من الفيروس المسبب للمرض، في سبيل خلق مناعة ضد الفيروس تمكن الجسد من مقاومته.

وجاء إعلان الشركة عن اللقاح الجديد، في وقت يشهد العالم تنافس عشرات الجهات الطبية بشأن تطوير لقاح سريع وفعال يمكنه الوقوف في وجه الفيروس القاتل.

وبطرق وآليات وتركيبات مختلفة، يحاول علماء في بريطانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى مناطق أخرى حول العالم، تطوير اللقاح.

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