الكشف عن إصابة محافظ البصرة السابق ماجد النصراوي بـ ’’فايروس كورونا’’ في استراليا

2020/02/21 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف مدير مكتب شبكة الإعلام العراقي، في بيروت، أمين ناصر، الجمعة (21 شباط 2020)، بأن محافظ البصرة ا...





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