بالتفاصيل.. القبض على قاتل سوري الجنسية في بغداد

2020/02/21 | 09:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة بغداد، الخميس، عن القبض على قاتل سوري الجنسية وسط العاصمة العراقية، مؤكدة أنه أعترف بالتهم الموجهة إليه....

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