بارزاني عن

2020/02/21 | 09:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رأى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، تعليقا على خطة الرئيس الامريكي للسلام بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، "أن أي مشروع سلام أفضل من مشروع حرب".واجاب بارزاني على سؤال خلال مقابلة مع "اندبندنت عربية"، اطلعت عليها شفق نيوز، "هل سيقيم علاقة مع تل أبيب؟ "طالما نحن ما زلنا جزءاً من العراق، إذا افتتحت إسرائيل سفارتها في بغداد فستفتتح لها قنصلية في أربيل ونرحب بها، ولكن من دون سفارة في بغداد لا يمكن أن تقوم علاقة مع إسرائيل." واضاف، "نحن نعتقد أن العلاقة معها-اسرائيل- أمر طبيعي فقد أصبحت واقعاً ولا يمكن لأحد أن يرميها في البحر، وأعتقد معظم الدول العربية الآن لديها علاقات معها وهذا أمر طبيعي وأفضل".وتعقيبا على خطة السلام الامريكية او ما يعرف اعلاميا بصفقة القرن، قال بارزاني، "أي مشروع للسلام أفضل من مشروع حرب، أما طريقة تقييمها والتعاطي معها فهو شأن أهل البيت "صاحب الدار أدرى بما فيها".واضاف "الحرب لن تؤدي إلى نتيجة أبداً، لقد تمت تجربة 3 حروب 1956 و1967 و1973 إلى جانب عشرات الحروب الصغيرة الأخرى، وكلها لم تفلح".

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