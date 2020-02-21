ايران… بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية

2020/02/21 | 09:45 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة، الجمعة (21 شباط 2020)ـ في معظم أنحاء إيران، والتي يتنافس فيها 7148 مرشحا على 290 مقعدا في البرلمان (مجلس الشورى).وذكرت وسائل […]

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