السيد علي خامنئي: الانتخابات عرس وطني وجهاد عام

2020/02/21 | 09:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادلى قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم بصوته في الانتخابات التشريعية الحادية عشرة.واكد قائد الثورة الاسلامية خلال حديث صرح به بعد الادلاء بصوته في الانتخابات ان هذا اليوم “يوم الانتخابات” هو عرس وطني ويوم احقاق الحق المدني لابناء الشعب للمشاركة في إدارة البلاد.كما دعا آية الله خامنئي جميع أبناء […]

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