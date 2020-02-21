2020/02/21 | 09:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن القائد الامني العام للعاصمة طهران عن استتباب الوضع الامني في العاصمة وكافة المدن والمحافظات الايرانية لاجراء الانتخابات النيابية ومجلس خبراء القيادة.واعلن حسين رحيمي انه تلقى صباح اليوم تقارير تؤكد الاقبال الكثيف على الانتخابات ووقوف شرائح المجتمع في طوابير للتصويت في كثير من مراكز الاقتراع.ولفت رحيمي الى وجود اكثر من 3 آلاف و552 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القائد الامني العام للعاصمة طهران: ايران تتمتع بامن شامل لخوض الانتخابات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القائد الامني العام للعاصمة طهران: ايران تتمتع بامن شامل لخوض الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).