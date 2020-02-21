2020/02/21 | 09:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد بين المختص بالشأن الاقتصادي محمد عطية الساعدي، اليوم الجمعة، ان فوائد القروض المصرفية توزع على موظفي المصرف نفسه، منتقدا مايفرض من فوائد على تلك القروض معتبراً أيها “ربا”.وقال الساعدي، ان “عملية اقراض المواطنين من قبل المصارف الحكومية تمثل عملية (ربا) ممنهجة”.وأضاف، ان “فوائد في مصرف الرافدين تتراكم بشكل كبير، حيث […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتصادي: عملية اقراض المواطنين من قبل المصارف الحكومية تمثل عملية (ربا) ممنهجة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقتصادي: عملية اقراض المواطنين من قبل المصارف الحكومية تمثل عملية (ربا) ممنهجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).