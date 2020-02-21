ريال مدريد يسعى لخطف هدف برشلونة

2020/02/21 | 10:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن رغبة ريال مدريد في خطف هدف برشلونة، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.ويتابع برشلونة الإسباني فابيان رويز، لاعب نابولي، على أمل التعاقد معه بنهاية الموسم، وتدعيم وسط الفريق الكتالوني.وبحسب صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يرغب في تحويل وجهة رويز إلى ريال مدريد، في […]

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