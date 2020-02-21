التربية تعلن انطلاق امتحانات نصف السنة لمراكز محو الأمية

2020/02/21 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة التربية، الجمعة (21 شباط 2020) انطلاق امتحانات نصف السنة لمراكز محو الأمية في عموم العراق لمرحلتي الأساس والتكميل للدفعة "الثامنة" من مشروع محو الأمية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "الامتحانات تجري وفق التعليمات والضوابط الامتحانية التي أصدرها الجهاز التنفيذي لمحو الأمية وبمشاركة نحو (74.877) دارساً ودارسة، حيث قام مدراء الاقسام واللجان المشكلة بمتابعة الامتحانات في المحافظات ونفذت زيارات لعدد من المراكز للاطلاع على واقع الامتحانات".

من جانبها اشارت الهيئة العليا لمحو الامية الى أن "الدارس الذي يجتاز الامتحان لمرحلة التكميل يحصل على شهادة محو الأمية المعادلة للصف الرابع الابتدائي والذي يجتاز امتحان الأساس ينتقل إلى مرحلة التكميل".

ولفتت إلى أن هناك (25.730) دارس في محو الأمية لصفوف الخامس والسادس قد خاضوا امتحان نصف السنة مع المدارس.

بغداد اليوم-بغداد

أعربت السفارة العراقية في طهران، الخميس (20 شباط، 2020) عن جاهزيتها للمساعدة بشأن مرض كورونا، فيما طمأنت الجالية بأن لا داعيَ للذعر.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية ، عن السفارة العراقية في طهران قولها: "جاهزون للمساعدة ولا د

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت رئيس لجنة التعليم النيابية غيداء كمبش، الخميس، الغاء الامتحان التقويمي للاقسام العلمية بالجامعات الحكومية والاهلية.

وقالت كمبش في منشور لها على الفيسبوك، إنه "تم الغاء الامتحان التقويمي لطلبة المرحل

بغداد اليوم - بغداد

أوضحت هيأة المنافذ الحدودية، الخميس (20 شباط، 2020) حقيقة معلومات عن إغلاق الحدود مع ايران بعد انتشار فايروس كورونا هناك.

وقال علاء الدين القيسي المتحدث باسم الهيأة لـ(بغداد اليوم) إن "ما نشر من حديث عن اغلاق الحد

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