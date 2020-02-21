2020/02/21 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

كشف عضو كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية، سليم شوشكيي، الجمعة (21 شباط 2020)، عن نتائج المباحثا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عضو فيه: وفد التفاوض الكردستاني الذي تباحث مع علاوي تحصّل على ’’مكاسب وطنية’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عضو فيه: وفد التفاوض الكردستاني الذي تباحث مع علاوي تحصّل على ’’مكاسب وطنية’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).