بالصور.. أبو فدك خليفة المهندس بالحشد الشعبي في سطور

2020/02/21 | 10:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عين الحشد الشعبي العراقي عبد العزيز (ابو فدك) بمنصب رئيس الأركان خلفا للشهيد ابو مهدي المهندس الذي اغتالته امريكا بأمر مباشر من رئيسها ترامب من الجو ...

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