2020/02/21 | 10:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، اليوم الجمعة، ان ائتلافه لاتوجد لديه أي خلافات شخصية مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، لافتا الى ان المالكي لم يكن مع ترشح علاوي لمنصب الرئاسة كي لايكون ضحية القوى المهيمنة على الساحة السياسية.وقال المطلبي، ان “ائتلاف دولة القانون لايعارض حكومة علاوي الجديدة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المطلبي: لاتوجد لدى دولة القانون أي خلافات مع “علاوي”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المطلبي: لاتوجد لدى دولة القانون أي خلافات مع “علاوي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).