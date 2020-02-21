بماذا أبلغ علاوي الوفد الكردي المفاوض

2020/02/21 | 10:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية، عن أبرز نتائج مباحثات الوفد الكردي مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

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