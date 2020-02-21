الكشف عن اصابة محافظ البصرة السابق، ماجد النصراوي بفايروس كورونا في استراليا”.

2020/02/21 | 10:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير مكتب شبكة الإعلام العراقي، في بيروت، أمين ناصر، الجمعة بأن محافظ البصرة السابق، ماجد النصراوي، أصيب بـ”فايروس كورونا”، في أستراليا.وقال ناصر في تغريدة على منصة “تويتر” ؛ […]

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