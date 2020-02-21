ايران تشكو خلو الجانب العراقي من شاحنات نقل البضائع وتكشف

2020/02/21 | 10:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أقر مدير عام دائرة الجمارك بمحافظة إيلام توقف العمليات التجارية على حدود مهران بسبب عدم توفر شاحنات في الجانب العراقي لنقل البضائع، نافيا أن يكون التوقف بسبب الاجراءات المتخذة لفيروس كورونا.وقررت محافظة ميسان جنوبي العراق، امس الخميس، إغلاق معبر حدودي مع إيران بشكل كامل حتى إشعار آخر؛ تجنبا لاحتمال انتقال فيروس "كورونا الجديد" إلى البلاد، كما دعت محافظة واسط، الحكومة العراقية الى اغلاق منفذ مع ايران كذلك لذات السبب.فيما علقت وزارة الداخلية العراقية منح تأشيرات الدخول للإيرانيين في المنافذ الحدودية لأراضيها.وقال روح الله غلامي لوكالة ارنا الايرانية، أن السبب في عدم وجود سائقي الشاحنات من الجانب العراقي هو بسبب مشاكلهم الداخلية في العراق وليس له علاقة بالمعاملات التجارية على حدود مهران.بحسب قوله.وأضاف "كانت هناك مشاورات مكثفة حول استئناف الأنشطة التجارية على حدود مهران وستُبذل الجهود لاستئناف هذه الأنشطة قريبا".وقال: لا يمكن تحميل ونقل البضائع بين الشاحنات الإيرانية والعراقية والأنشطة التجارية على الحدود إلا بوجود سائقي الشاحنات العراقية على حدود مهران".وتعد الحدود التجارية لمهران من أهم منافذ التجارة بسبب الأمن والقرب الجغرافي للعراق.

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