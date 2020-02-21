ميسي مصدوم من نادي برشلونة.. فهل هي النهاية؟

2020/02/21 | 10:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن صدمته من إدارة نادي برشلونة لتعاقدها مع شركة لإنتقاد اللاعبين.وقال ميسي لصحيفة “أس” الإسبانية: “الخبر صدمني.كنت في دبي وفور عودتي اجتمعت بباقي قادة الفريق.الخبر غريب بالنسبة لي، ولكن يقولون إن هناك أدلة.سوف أنتظر للتأكد من الأمر”.وأضاف “أنا أحب برشلونة المدينة والنادي وبالطبع أفتقد […]

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