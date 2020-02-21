2020/02/21 | 10:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع “Buzzfeed News” لأول مرة، عن الطريقة التي تمكن بها مستشار ولي العهد السعودي ابن سلمان سعود القحطاني من استمالة موظفين سابقين بتويتر واستمالتهم بالهدايا والمال لاختراق حسابات معارضي ولي العهد وكشف معلومات خاصة عنهم.وفي التفاصيل فإن شكوى جنائية قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، كشفت أنَّ حملة المسؤولين السعوديين لاستدراج عاملين في موقع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن طريقة استمالة السعودية موظفي تويتر للتجسس لها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن طريقة استمالة السعودية موظفي تويتر للتجسس لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).