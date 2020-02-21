انطلاق امتحانات الدفعة الثامنة من محو الامية في عموم المحافظات

2020/02/21 | 10:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، عن انطلاق امتحانات نصف السنة لمراكز محو الأمية في عموم العراق لمرحلتي الأساس والتكميل للدفعة الثامنة من مشروع محو الأمية.

وتجري الامتحانات وفق التعليمات والضوابط الامتحانية التي أصدرها الجهاز التنفيذي لمحو الأمية وبمشاركة نحو 74 ألفا و877 دارساً ودارسة، حيث قام مدراء الاقسام واللجان المشكلة بمتابعة الامتحانات في المحافظات ونفذت زيارات لعدد من المراكز للاطلاع على واقع الامتحانات.

من جانبها اشارت الهيئة العليا لمحو الامية الى أن "الدارس الذي يجتاز الامتحان لمرحلة التكميل يحصل على شهادة محو الأمية المعادلة للصف الرابع الابتدائي والذي يجتاز امتحان الأساس ينتقل إلى مرحلة التكميل".

يذكر ان هناك 25 ألفا و730 دارس في محو الامية لصفوف الخامس والسادس قد خاضوا امتحان نصف السنة مع المدارس.

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