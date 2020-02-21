احترازات طبية في منفذ زرباطية الحدودي مع إيران بسبب كورونا

2020/02/21 | 10:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت دائرة صحة واسط، اليوم الجمعة، عن تجهيز المركز الصحي في منفذ زرباطية المتاخم لإيران بالمستلزمات الطبية ونصب جهاز حراري بالمركز لإجراء الفحص على الوافدين باعتماد اللوائح الصحية الدولية لمتابعة الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تم عقد اجتماع مع مدير المنفذ للخروج بآلية عمل مشتركة تضمن الحفاظ على سلامة المواطنين".

وفي وقت سباق قرر اجتماع خلية الأزمة مع رئيس الوزراء الخاص بفيروس كورونا، منع دخول الإيرانيين لمدة ثلاثة ايام من كافة منافذ البلاد الحدودية لحين وضوح الرؤيا، وذلك عقب تسجيل وفيات واصابات بالفيروس في ايران.

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