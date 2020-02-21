بارزاني يتحدث لأول مرة عن علاوي ويبعث رسالة للمتظاهرين

2020/02/21 | 10:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وصف الزعيم الكردي مسعود بارزاني، مهمة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بالصعبة، داعيا في الوقت نفسه المتظاهرين الى عدم السماح لمن وصفهم بالانتهازيين بركوب موجة الاحتجاج.

وقال بارزاني في مقابلة مع صحيفة "اندبندنت عربية"، اطلعت عليها "الغد برس"، "من أولى أولويات أي حكومة أن توفر الأمن والخدمات للمواطنين، المناطق العراقية التي ينتفض فيها الشعب لم تتوافر فيها هذه الشروط منذ فترة طويلة".

واضاف "أي مواطن يخرج من منزله قد لا يعود، يختطف يقتل ولا يعرف أحد أين رميت جثته، وطبعاً هذه الحالة لا يمكن أن تستمر.



الحراك حق للمواطنين للمطالبة بحقوقهم، بالخبز والخدمات.



نحن نؤيد مطالبهم ولكن كانت لدينا ملاحظة واحدة وهي أن لا يسمحوا للانتهازيين المسؤولين عن الفساد أن يركبوا الموجة".

وتابع "أعتقد أن المنتفضين كانوا واعين كفاية ولم يسمحوا بذلك وإلا لكان البعض ركب الموجة".

ولفت بارزاني الى ان "رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي رجل محترم ومن عائلة كريمة ومعروفة في بغداد، لكن المهمة صعبة عليه ولا هو ولا غيره يمكن أن ينجح في ظل وجود جماعات مسلحة وخارجة عن القانون وغير منضبطة وغير مرتبطة بأوامر الدولة".

وبشأن ما اذا كان مع أم ضد علاوي، اوضح بارزاني "الأمر يتوقف على دوره وأدائه وتفهمه لوضع الإقليم.



لا نستطيع أن نعرف ذلك الآن، نحن نحترمه.



هناك وفد موجود في بغداد يتفاوض معه على مسألة تشكيل الحكومة الجديدة وهذا يتوقف على موقفه أيضاً".

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