هونغ كونغ تعلن إصابة أول شرطي بكورونا

2020/02/21 | 10:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات في هونغ كونغ، اليوم الجمعة، إن شرطيا تأكدت إصابته بفيروس كورونا، وهو أول شرطي تثبت التحاليل انتقال العدوى له في المدينة.

وتتزامن هذه الإصابة الجديدة في الوقت الذي وضع عشرات آخرون من أفراد الشرطة في الحجر الصحي بسبب مخاوف من العدوى.

وأكدت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أن الشرطي الذي يبلغ من العمر 48 عاما، قد حضر مأدبة مع 59 آخرين من أفراد الشرطة في الحي الغربي للمدينة، يوم 18 شباط.

وأفاد بيان على الصفحة الرسمية لشرطة هونغ كونغ على فيسبوك أن جميع من حضر تلك المأدبة وضع في الحجر الصحي.

وأضاف البيان: "تشعر الشرطة بقلق بالغ إزاء الواقعة وتتعاون على نحو فعال مع إدارة الصحة".

وتقول السلطات إن هناك 69 حالة إصابة بالفيروس في هونغ كونغ بالإضافة إلى حالتي وفاة حتى الآن.

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