متظاهرة من التحرير: هذا رأي اهلي في الاعتصام

2020/02/21 | 10:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تستمر المشاركة النسوية في الاحتجاجات المستمرة منذ نحو 140 يوماً على اندلاعها في بغداد وامتدادها الى المحافظات الجنوبية.

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