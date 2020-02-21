2020/02/21 | 10:33 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جعفر: حكومة علاوي ستواجه صعوبة بتمريرها في حال تقديمه كابينة مستقلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/21 | 10:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

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