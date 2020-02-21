نائب عن سائرون يوجه دعوة لرئاسة البرلمان بشأن جلسة التصويت على كابينة علاوي

2020/02/21 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه النائب عن سائرون، سلام الشمري، الجمعة (21 شباط 2020)، رسالة إلى البرلمان بشأن عقد جلسة استثنائية للتصويت على كابينة محمد توفيق علاوي.

وقال الشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عدداً كبيراً من النواب مع تمرير الكابينة الوزارية ويدعمونها من أجل البدء بخطوات تنفيذ المطالب الشعبية المشروعة خلال الفترة المقبلة".

وأضاف ان "على رئاسة البرلمان الاستجابة لصوت الشعب وممثليه والدعوة لعقد الجلسة وعدم الاستجابة لبعض المحاولات من هنا وهناك والتي تحاول تاخير الجلسة وافشال خطوات رئيس الوزراء المكلف ضمن المدة الدستورية".

وشدد الشمري على "ضرورة أن تعمل الكتل السياسية للصالح العام وترك مطالبها الضيقة والالتفات لوضع البلاد الذي هو بامس الحاجة إلى حكومة جديدة تلبي مطالب الشعب".

بغداد اليوم- متابعة

كشف عضو كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية، سليم شوشكيي، الجمعة (21 شباط 2020)، عن نتائج المباحثات التي أجراها ممثلو الأحزاب الكردية، مع المكلف برئاسة الوزراء، محمد توفيق علاوي، مبيناً أن الوفد تحصل على ثلاثة ’’مكاس

بغداد اليوم- بغداد

كشف مدير مكتب شبكة الإعلام العراقي، في بيروت، أمين ناصر، الجمعة (21 شباط 2020)، بأن محافظ البصرة السابق، ماجد النصراوي، أصيب بـ"فايروس كورونا"، في أستراليا.

وقال ناصر في تغريدة على منصة "تويتر"، تابعتها (ب

بغداد اليوم - متابعة

اتفقت هيأة الحشد الشعبي على تعيين أبو فدك بمنصب رئيس هيأة الأركان خلفاً للشهيد أبو مهدي المهندس.

وقال نائب معاون رئيس الهيأة أبو علي البصري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، الخميس، إن "هيأة الحشد الشعبي عقدت ا

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