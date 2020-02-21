رغم قرار تعليقها بسبب فايروس ’’كورونا’’.. استمرار الرحلات بين طهران وأربيل

2020/02/21 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

أفاد مصدر مطلع في كردستان، الجمعة (21 شباط 2020)، بأن الرحلات بين طهران وأربيل ما زالت مستمرة، ر...





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