2020/02/21 | 10:39 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا يدخل السجن في الصين ويصيب اكثر من 200 شخص هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/21 | 10:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يدخل السجن في الصين ويصيب اكثر من 200 شخص) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يدخل السجن في الصين ويصيب اكثر من 200 شخص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).